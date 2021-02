Conegliano inarrestabile: anche Novara k.o | Monza vince a Perugia

VOLLEY FEMMINILE

Al via la penultima di regular season: prosegue il dominio delle venete, mentre le brianzole si salvano in una serata complicata

di

GIACOMO MAGNANI

La 25ª giornata di Serie A1 femminile si è aperta con la grande sfida tra le prime due della classe: a festeggiare al PalaVerde di Villorba sono le campionesse del mondo in carica dell’Imoco Volley Conegliano, che nonostante le assenze (in via precauzionale) di de Kruijff e Fahr hanno avuto la meglio per 3-0 (25-19, 25-22, 25-18) sull’Igor Gorgonzola Novara. Unica nota positiva per le piemontesi è il nuovo record, registrato grazie al servizio, da parte di Micha Hancock. L’americana ha infatti messo a segno 50 ace in 73 set giocati: da quando le statistiche vengono rilevate, mai nessuna giocatrice avevo messo siglato più battute vincenti in regular season (record precedente di Virginie De Carne con 49 ace in 79 parziali). Entrambe le formazioni, già sicure del 1º e 2º posto al termine della regular season, possono ora pensare all’imminente quarto di finale di Champions League che vedrà le venete impegnate nel derby italiano contro la Savino Del Bene Scandicci mentre le piemontesi voleranno ad Istanbul per affrontare il Fenerbahce. Rubin / LVF

Non la più semplice delle trasferte per la Saugella Monza, che al PalaBarton di Perugia ha la meglio sulle padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi in quattro set (20-25, 25-19, 23-25, 13-25). Tanto il rammarico per le magliette nere, che sull'1-1 hanno buttato alle ortiche un'abbondante situazione di vantaggio permettendo alle brianzole di conquistare il terzo parziale e avviarsi verso la vittoria da tre punti. Fondamentale per le ragazze di Marco Gaspari è stato l'ingresso di Giulia Carraro in cabina di regia e la prova convincente di Lise Van Hecke, che ha onorato nel migliore dei modi il rinnovo di contratto anche per il 2021/22.

Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)

- Conegliano: Sylla 9, Butigan 8, Egonu 16, Adams 4, Folie 11, Wolosz 1, De Gennaro (L), Hill 6, Caravello. Non entrate: Gennari, Omoruyi, Fahr (L), Gicquel, Eckl. All. Santarelli.

- Novara: Washington 11, Hancock 2, Bosetti 3, Chirichella 1, Smarzek 3, Herbots 8, Sansonna (L), Daalderop 4, Zanette 2, Bonifacio 2, Populini 2, Battistoni 1, Tajè, Napodano (L). All. Lavarini.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Saugella Monza 1-3 (20-25, 25-19, 23-25, 13-25)

- Perugia: Di Iulio 3, Havelkova 16, Aelbrecht 7, Ortolani 11, Carcaces 11, Koolhaas 4, Cecchetto (L), Angeloni, Agrifoglio, Mlinar, Rumori (L). Non entrate: Casillo, Scarabottini. All. Mazzanti.

- Monza: Orro 2, Meijners 7, Danesi 14, Van Hecke 18, Orthmann 12, Heyrman 11, Parrocchiale (L), Begic 9, Squarcini 2, Carraro 1, Davyskiba, Obossa. Non entrate: Negretti (L). All. Gaspari.

RISULTATI E CLASSIFICA