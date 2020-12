2020 senza sconfitte per Conegliano. Novara resta in scia

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

L'anno solare della Serie A1 di volley femminile si chiude con il doppio successo da tre punti per Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, che in tre set si sono sbarazzate della Banca Valsabbina Millenium Brescia e del Bisonte Firenze. Cala così il sipario su un 2020 tutt'altro che memorabile, dominato in lungo e in largo dalle ragazze di Santarelli: le venete hanno infatti sollevato i due trofei a disposizione, Coppa Italia e Supercoppa, ma senza poter difendere lo scettro di campionesse d'Italia né tantomeno giocarsi le proprie carte nella Champions League detenuta proprio dalle rivali piemontesi. Rubin / LVF

Tra le mura amiche del PalaVerde, Conegliano trova la vittoria consecutiva numero 34 salutando il 2020 con zero sconfitte all'attivo. Ampio turnover per le gialloblù, che si permettono di lasciare in panchina Egonu, Sylla e de Kruijf in una sfida proibitiva per Brescia, penalizzata oltretutto dall'assenza di Veglia, Berti e Angelina. Ciò non impedisce alle leonesse di giocare una partita di carattere, soprattutto nei primi due set chiusi 25-22 e 25-23 per le venete. Terzo parziale, invece, controllato dalle padrone di casa con il 25-17 finale.

Contro una delle squadre che aveva maggiormente creato filo da torcere nel corso dei due precedenti stagionali (in entrambi casi con un sudato successo al tie-break), l'Igor Gorgonzola Novara trova una rotonda vittoria per 3-0. Alza bandiera bianca una incerottata Firenze, che deve fare i conti con la positività al Covid di Beliën e Lazic e con il lieve infortunio alla caviglia per Venturi. Le piemontesi rischiano molto nel primo parziale, vinto per il rotto della cuffia 27-29. Poi è ordinaria amministrazione nelle due frazioni successive, conquistate con un doppio 18-25. Piemontesi che consolidano il secondo posto in classifica con 37 punti, mentre Conegliano resta irraggiungibile a quota 45.

Imoco Volley Conegliano-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-22 25-23 25-17)

- Conegliano: Wolosz 3, Omoruyi 10, Fahr 14, Gicquel 10, Hill 7, Butigan 12, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Folie (L), Egonu, de Kruijf, Sylla, Gennari, Adams. All. Santarelli.

- Brescia: Bechis 1, Cvetnic 9, Botezat 2, Nicoletti 16, Jasper 8, Biganzoli 2, Parlangeli (L), Bridi, Sala, Pericati (L). Non entrate: Angelina, Berti. All. Mazzola.

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (27-29 18-25 18-25)

- Firenze: Guerra 7, Kone 7, Nwakalor 18, Van Gestel 8, Alberti 6, Cambi 1, Panetoni (L), Enweonwu 1, Hashimoto. Non entrate: Venturi (L), Lapini, Acciarri, Neri. All. Mencarelli.

- Novara: Chirichella 9, Hancock 3, Bosetti 8, Bonifacio 7, Smarzek 14, Herbots 19, Sansonna (L), Daalderop, Populini. Non entrate: Zanette, Napodano (L), Tajè, Battistoni. All. Lavarini.

