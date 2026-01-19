Cagliari-Juventus e il caso Perin sul gol. Trevisani: "I social sono una fogna"

Sui social è esplosa la vergognosa polemica montata da alcuni tifosi della Juventus che accusano Perin di aver tolto la mano sul gol del Cagliari. Le immagini mostrate a Pressing mostrano la verità: il portiere bianconero ritira il braccio una volta superato dalla palla (probabilmente un gesto istintivo per cadere meglio sul terreno di gioco una volta capito che ormai era gol, ndr). Panucci: "Non bisognerebbe neanche parlarne". Trevisani: "I social sono una fogna".