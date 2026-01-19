Udinese-Inter, Sabatini: "Come fate a chiamare assist quello di Pio Esposito?

Sandro Sabatini puntualizza su Udinese-Inter: “Non si può chiamare assist quello di Pio Esposito: non è calcio, è per il fantacalcio. Il passaggio è determinante ma quando il giocatore che fa gol tocca il pallone tre volte allora non è assist quello del compagno: chiamatelo passaggio. Poi certo che è un grande colpo”. Trevisani: "Senza la giocata di Pio Esposito, Lautaro non fa gol".