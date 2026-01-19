Logo SportMediaset

Sabatini: "David? La Juve non ha un centravanti da top team"

Rispetto alle altre big che hanno tutte un uomo di riferimento davanti, alla Juve manca un vero bomber secondo Sabatini. E su Spalletti...

19 Gen 2026 - 09:10
01:07 

Sandro Sabatini parla della Juventus dopo la sconfitta di Cagliari: "Non l'ha fatta nessuno, allora faccio io l'arringa contro Spalletti... (sorride pensando alla querelle dei videini, ndr). All'inizio mi ero arrabbiato, ora la prendo sul ridere. Mi ha fatto anche una bella pubblicità, lo ringrazierò. È evidente che Spalletti stia facendo il massimo, a Cagliari gli è girata male. Dove volete che vada la Juve con Jonathan David rispetto ai bomber che hanno le altri rivali?".

