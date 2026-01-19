La moviola di Cagliari-Juve: giusto revocare il rigore su Miretti?

Cagliari-Juventus, questa la moviola a Pressing di Graziano Cesari: “Rigore concesso da Massa e revocato per la Juventus. Miretti colpisce con un calcio Mazzitelli. Giallo per simulazione per Yildiz: non c’è nessun contatto e nessuno ostacola la sua corsa, perde il controllo del pallone e si butta in avanti. Per me è simulazione”. Panucci: “Yildiz si è buttato, ha visto che il difensore ha allargato la gamba e lui l’ha cercata”. Trevisani: “Yildiz cade e non dice niente”. Cesari: “Kelly fa fallo su Borrelli, trattenuta prolungata e reiterata, decisione giusta”. Zampini: “Se questa partita la finisce con solo Yildiz ammonito, è strano, con il Cagliari che perde tempo fin dal primo tempo”