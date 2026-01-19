Biasin: "Fin qui impresa Milan? Semmai grande flop l'anno scorso!"

Dopo la vittoria sul Lecce, a Pressing si parla della stagione del Milan. Questo il parere di Fabrizio Biasin: “Partita serissima del Milan, Maignan poteva stare a casa. Il Milan è una seria candidata per la vittoria dello scudetto, è una squadra forte”. Ci sono tanti meriti di Allegri ma, secondo Biasin, bisogna mettere in prospettiva le cose: “La cosa anomala erano i pochi punti della scorsa stagione. È normale che il Milan abbia tutti questi punti, era forte anche l’anno scorso. È più forte di quello dell’anno scorso, c’erano tanti buoni giocatori e non c’era identità. Sono arrivati Tare e Allegri”.