Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
pressing

Biasin: "Fin qui impresa Milan? Semmai grande flop l'anno scorso!"

L'opinionista non ritiene straordinaria la stagione rossonera, piuttosto che il grande gap rispetto all'annata Fonseca-Conceicao abbia una ragione specifica.

19 Gen 2026 - 08:31
02:05 

Dopo la vittoria sul Lecce, a Pressing si parla della stagione del Milan. Questo il parere di Fabrizio Biasin: “Partita serissima del Milan, Maignan poteva stare a casa. Il Milan è una seria candidata per la vittoria dello scudetto, è una squadra forte”. Ci sono tanti meriti di Allegri ma, secondo Biasin, bisogna mettere in prospettiva le cose: “La cosa anomala erano i pochi punti della scorsa stagione. È normale che il Milan abbia tutti questi punti, era forte anche l’anno scorso. È più forte di quello dell’anno scorso, c’erano tanti buoni giocatori e non c’era identità. Sono arrivati Tare e Allegri”.

milan
biasin
impresa
flop

Ultimi video

02:40
Cagliari-Juventus Remix

Cagliari-Juventus Remix

01:07
Sabatini: "David? La Juve non ha un centravanti da top team"

Sabatini stronca David: "Dove vuole andare la Juve?". Su Spalletti: "Lo ringrazierò..."

01:48
La moviola di Udinese-Inter, Cesari: "Di Bello ha saputo scontentare tutti"

La moviola di Udinese-Inter, Cesari: "Di Bello ha saputo scontentare tutti"

01:36
Biasin: "Chivu ha capito che a volte bisogna solo difendersi"

Biasin: "Chivu ha capito che a volte bisogna solo difendersi"

02:12
Domandone: "Juve, è addio scudetto?"

La sentenza di Pressing: la Juve non è da scudetto, ecco i motivi

00:23
Sabatini: "Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati"

Sabatini: "Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati"

00:32
Trevisani: "Malen ha già cambiato la Roma"

Trevisani: "Malen ha già cambiato la Roma"

01:23
Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"

Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"

01:45
Pazzini: "Il lavoro di Spalletti resta straordinario"

Pazzini: "Il lavoro di Spalletti resta straordinario"

01:41
Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

01:20
Panucci: "Io risultatista, mi hanno sempre insegnato così"

Panucci: "Io risultatista, mi hanno sempre insegnato così"

04:05
La moviola di Milan-Lecce: manca un rigore ai rossoneri?

Il Milan chiede due rigori, ma non ci sono: la moviola. Tomori era da giallo

00:58
Zampini: "La Juve è una squadra nuova, nessun dubbio su Spalletti"

Zampini: "La Juve è una squadra nuova, nessun dubbio su Spalletti"

00:38
Russo: "Il Milan di Allegri sembra il Napoli di un anno fa"

Russo: "Il Milan di Allegri sembra il Napoli di un anno fa"

02:05
Biasin: "Fin qui impresa Milan? Semmai grande flop l'anno scorso!"

Biasin ribalta i pareri: "Milan, fin qui nessuna impresa: era flop l'anno scorso"

01:30
Pazzini: "In queste partite, Leao fa fatica nei due davanti"

Pazzini: "In queste partite, Leao fa fatica nei due davanti"

02:22
Sabatini: "Ecco perché il Milan è riuscito a battere una piccola"

Sabatini: "Ecco perché il Milan è riuscito a battere una piccola"

00:54
Panucci: "Füllkrug è fondamentale per il Milan"

Panucci: "Füllkrug è fondamentale per il Milan"

01:08:24
Domenica 18 gennaio

Domenica 18 gennaio

01:56
Sabatini: "Come fate a chiamare assist quello di Pio Esposito?

Sabatini provoca: "Come fate a chiamare assist quello di Pio Esposito?

01:02
Biasin a Sabatini: "Perché hai la coda di paglia?"

Lautaro-gol, Biasin a Sabatini: "Perché hai la coda di paglia?"

03:37
La moviola di Cagliari-Juve: giusto revocare il rigore su Miretti?

Il fallo su Miretti e la simulazione di Yildiz: Cesari le analizza così

00:30
Trevisani: "Il braccio di Perin? I social sono una fogna"

Perin non para su Mazzitelli? La verità nelle immagini. Trevisani: "I social sono una fogna"

01:35
Il Mercato dei sogni

Sterling, En-Nesyri o Zirkzee? La Serie A aspetta ancora il colpaccio

01:38
La "solida" Inter

La "solida" Inter

02:40
Cagliari-Juventus Remix

Cagliari-Juventus Remix

I più visti di Pressing

Trevisani: "Il braccio di Perin? I social sono una fogna"

Perin non para su Mazzitelli? La verità nelle immagini. Trevisani: "I social sono una fogna"

Giochisti o Risultatisti?

Giochisti o risultatisti: da che parte state? La proposta: "Due classifiche diverse"

Sabatini: "David? La Juve non ha un centravanti da top team"

Sabatini stronca David: "Dove vuole andare la Juve?". Su Spalletti: "Lo ringrazierò..."

Il Mercato dei sogni

Sterling, En-Nesyri o Zirkzee? La Serie A aspetta ancora il colpaccio

La moviola di Cagliari-Juve: giusto revocare il rigore su Miretti?

Il fallo su Miretti e la simulazione di Yildiz: Cesari le analizza così

Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"

Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"