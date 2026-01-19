Domandone: "Juve, è addio scudetto?"

Lo studio di Pressing si interroga sulle reali possibilità della Juventus di vincere lo scudetto. Clemente Russo: “La Juventus non arriverà allo scudetto ma in Champions”. Giampaolo Pazzini: “È difficile recuperare 10 punti, sono tanti”. Massimo Zampini: “Anche fossero 5 punti sarebbe fuori dalla lotta scudetto, ci sono squadre più attrezzate e abituate. Andiamo un po’ più avanti in Champions se riusciamo”. Ricky Trevisani: “Mai considerata in lotta, ma con Spalletti da inizio anno sarebbe stata in lotta nonostante una rosa peggiore”. Sandro Sabatini: “Il problema sono le 4 squadre che ha davanti, così non ce la può fare”. Christian Panucci: “Fuori dalla lotta scudetto, può puntare alla Champions ma con la Roma è una bella lotta”.