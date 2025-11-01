Logo SportMediaset

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

"In questo momento penso solo alla Roma e a come si rapporta con una squadra come il Milan. Entrambe hanno avuto un'ottima partenza. Gli altri obiettivi e i discorsi più ampi li lascio volentieri ad altri"

01 Nov 2025 - 17:08
