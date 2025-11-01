Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"
"In questo momento penso solo alla Roma e a come si rapporta con una squadra come il Milan. Entrambe hanno avuto un'ottima partenza. Gli altri obiettivi e i discorsi più ampi li lascio volentieri ad altri"
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.