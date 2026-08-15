Coppa Italia, Monza e Fiorentina travolgenti: 3-0 dei brianzoli all'Avellino, 4-1 della Viola al Benevento

Buona la prima anche per la Fiorentina, che inizia col botto e con un'autentica sagra del gol: è 4-1 sul Benevento, neopromosso in Serie B. Grosso schiera i suoi col 4-3-2-1 e il duo Gudmundsson-Atta alle spalle di Kean, titolarità anche per i neoacquisti Joao Mario e Dragusin oltre a Valdepeñas. La gara si sblocca subito a favore dei viola, che sfruttano un errore in costruzione di Vannucchi: Atta ruba palla e crossa in mezzo, Gudmundsson insacca l'1-0 di testa. Siamo al primo minuto e il match è già indirizzato a favore dei toscani, che non si fermano: Brescianini sfiora il bis, Joao Mario colpisce la traversa. La rete è nell'aria e arriva al 35', con l'assist dell'ex juventino e il tocco preciso di Kean. Vannucchi evita il tris di Atta, poi ecco il Benevento: de Gea salva su Lamesta, migliore dei suoi. Nella ripresa Dodô rileva un positivo Joao Mario e la Fiorentina dilaga, con due reti in tre minuti: al 48' Ranieri insacca su azione da corner, tre minuti dopo Ndour cala il poker col sinistro (51'). Il Benevento batte un colpo con Lamesta, che beffa de Gea col "piattone" (54'), ma ormai il match è deciso. Gudmundsson si vede annullare il poker, poi Grosso avvia gli esperimenti: prima ufficiale con la Fiorentina per Mastantuono e Oulaï. Il Benevento non molla e impegna de Gea con Verdi, molto ispirato nel finale, poi si arrende. Vittoria per 4-1 dei viola, che ora vivranno un derby: Pisa o Empoli sulla strada di Grosso, prima degli eventuali ottavi contro il Napoli.