Zverev fuori agli ottavi al Masters 1000 di Miami: Sinner sempre più vicino al rientro da numero 1

A partire dal 5 maggio Sinner potrà ripartire, ma proprio quel giorno ci sarà l'aggiornamento della classifica ATP con Zverev che potrebbe compiere il sorpasso in extremis, ma per farlo servirebbe vincere nei Masters 1000 di Monte-Carlo e Madrid oltre che nell'ATP 500 di Monaco di Baviera. Insomma, vietato sbagliare per il teutonico per incrementare il proprio bottino di 2250 punti e completare l'operazione. Zverev dovrà scartare 250 punti fra i tre tornei, motivo per cui qualora non dovesse arrivare il trionfo, non resterebbe che rimandare l'operazione quando Sinner sarà in campo.