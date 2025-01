Zverev: "Fa schifo non poter toccare il trofeo... Sinner sei proprio il numero 1"

"Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo... Oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte". Così Alexander Zverev rivolto a Jannik Sinner che lo ha battuto nella finale degli Australian Open. "Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo ma sono deciso a tornare e a riprovarci". E ancora: "Sono io che non sono abbastanza forte, è molto semplice". Poi rivolto ai suoi collaboratori: "Apprezzo tutto il vostro lavoro, tutto quello che avete fatto da quando mi sono infortunato a una caviglia e il lavoro fatto per tornare in una finale Slam: senza di voi non sarei qui". Non manca il ringraziamento al pubblico: "È stato eccezionale con me in queste due settimane: mi avete riportato fino alla finale".