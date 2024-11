ATP Finals, Zverev supera Alcaraz in due set ed evita Sinner in semifinale

Alexander Zverev vuol lanciare un segnale a Jannik Sinner e lo fa sconfiggendo per 7-6 (5) 6-4 Carlos Alcaraz alle ATP Finals. Un esito che fa sorridere l'azzurro che può così evitare il tedesco in semifinale complice il terzo successo in altrettanti sfide che gli valgono il primo posto nel gruppo Newcombe e la sfida con Taylor Fritz. Per raggiungere questo traguardo il 27enne di Amburgo deve faticare visto che lo spagnolo lo conduce tie-break nel primo set e cerca di trovare le contromisure nel secondo. Ciò non basta per evitare l'eliminazione di Alcaraz che guarderà ora la sfida fra Casper Ruud e Andrey Rublev decisiva per scegliere l'avversario di Sinner in semifinale con il norvegese che potrebbe passare il turno vincendo un set.