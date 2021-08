WTA 1000 Montreal, Camila Giorgi in finale: affronterà Karolina Pliskova

TENNIS

Grande momento per l’azzurra, che batte la statunitense Jessica Pegula e in finale sfiderà la numero 6 al mondo

L'azzurra Camila Giorgi si è qualificata per la finale del 'National Bank Open', torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari che si sta svolgendo sul cemento di Montreal. Nella semifinale giocata la notte scorsa, la Giorgi ha battuto la statunitense Jessica Pegula per 6-3 3-6 6-1. In finale se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova, che nell'altra semifinale ha superato la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-3 6-4. Getty Images

Giorgi e Pliskova si sono affrontate di recente, lo scorso 27 luglio, nel torneo di singolare femminile dell'Olimpiade di Tokyo 2020, in un match degli ottavi di finale in cui la 29enne di Macerata si è imposta per 6-4 6-4.

L’azzurra sta davvero vivendo un momento magico: in questo torneo ha eliminato all’esordio la belga Mertens (n.16), al secondo turno l’argentina Podoroska (n.38), negli ottavi la ceca Kvitova (n.12) e poi nei quarti si è presa la rivincita contro la Gauff (n.24). Ora la aspetta la nona finale in carriera, la prima in un WTA1000, dove l'azzurra arriva con un solo set lasciato per strada.