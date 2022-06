Wimbledon, terzo caso di Covid: positivo anche Bautista Agut

Dopo Matteo Berrettini e Marin Cilic, anche Roberto Bautista Agut deve abbandonare Wimbledon a causa del COVID-19. "Sono risultato positivo - ha scritto il tennista spagnolo su Twitter - per fortuna i sintomi non sono gravi ma credo che ritirarmi dal torneo sia la decisione migliore. Grazie per il vostro appoggio, spero di tornare presto".

