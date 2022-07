Wimbledon: Sinner è impeccabile, agli ottavi incontrerà Alcaraz

Un ottimo Jannik Sinner prosegue il proprio percorso a Wimbledon 2022 e agli ottavi di finale sfiderà Carlos Alcaraz. Ottima la prova dell’altoatesino contro il veterano John Isner, nella sfida valevole per il terzo turno dello Slam inglese. Il risultato finale è eloquente: 6-4, 7-6(4), 6-3. In sostanza non c’è mai stata partita tra i due, a parte nell’equilibrato secondo set che si è poi trascinato al tie-break e aggiudicato infine dall’azzurro.