Wimbledon, segui in diretta la semifinale Sinner-Djokovic

Grande attesa per Jannik Sinner che alle 14.30 giocherà la sua prima semifinale in uno Slam, traguardo raggiunto nel più prestigioso torneo al mondo: tra l'altoatesino e la finale di Wimbledon c'è Nole Djokovic. Nella storia dello sport italiano, Sinner è il terzo azzurro a raggiungere questo traguardo: prima di lui Nicola Pietrangeli nel 1960 (sconfitto dall'australiano Rod Laver) e poi Matteo Berrettini nel 2021. Quell'anno, Berrettini superò il polacco Hurkacz per poi arrendersi in finale proprio contro Djokovic. Segui il match in diretta a partire dalle 14.30: in questo momento sta piovendo in quel di Wimbledon.

SINNER 0 - - - - - DJOKOVIC 0 - - - - -