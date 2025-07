Pugilato'World Boxing Cup' ad Astana, Lenzi passa ai quarti

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'azzurro Diego Lenzi si è qualificato per i quarti di finale, categoria +90 kg, della 3/a tappa della 'World Boxing Cup 2025' in corso di svolgimento sul ring della 'Beeline Arena' di Astana. Lenzi ha battuto per ko alla seconda ripresa il brasiliano Da Silva. Ora nei quarti il 'Toro' bolognese se la vedrà con un pugile di casa, il kazako Orlabay. In precedenza, nelle prime giornate del torneo, erano stati eliminati gli azzurri Salvatore Attrattivo, Giacomo Giannotti e Aziz Abbes Mouhiidine (sconfitto per ko tecnico al primo round dallo statunitense Georges) e le azzurre Michel Nicol Vescovini e Martina Vassallo. (ANSA).