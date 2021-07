Wimbledon: Medvedev fuori agli ottavi, va avanti Hurkacz    

WIMBLEDON

Termina l’avventura del numero 2 allo Slam inglese: il polacco vince 2-6, 7-6(2), 3-6, 6-3, 6-3 e ora se la vedrà con Federer. Nel tabellone femminile, semifinali per Barty e Sabalenka





Hubert Hurkacz vola ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà Roger Federer. Il polacco compie un’autentica impresa, eliminando il numero 2 al mondo, Daniil Medvedev. Dopo l’interruzione ieri per pioggia del match, che vedeva il russo in vantaggio 2-1 nel conto dei set, il suo avversario ribalta tutto e vince 2-6, 7-6(2), 3-6, 6-3, 6-3. Tra le donne, completato il quadro delle prossime semifinali: saranno Barty-Kerber e Sabalenka-Plísková.

Mancava soltanto da completare l’ultimo ottavo di finale del singolare maschile di Wimbledon, dopo l’interruzione per pioggia di ieri, e in una quarantina di minuti, la situazione si capovolge. Hubert Hurkacz recupera fulmineo il set di svantaggio e batte agevolmente al quinto Daniil Medvedev: 2-6, 7-6(2), 3-6, 6-3, 6-3 il risultato finale. I quarti sono di gran lunga il suo risultato migliore in uno Slam. Grande delusione invece per il numero 2 al mondo, arrivato alla sfida in piena fiducia dopo la vittoria su Marin Cilic nel turno precedente.

Eppure Medvedev, ieri, gli aveva strappato due volte la battuta nel primo set, grazie anche a una prima non pervenuta. Il polacco pareggiava il conto dei parziali al tie-break, ma nel sesto gioco del quarto set, Medvedev riusciva comunque a uscire indenne su una palla break avversaria e, dopo il turno di battuta tenuto agevolmente dal ventiquattrenne di Wroclaw, la pioggia sentenziava il rinvio al giorno successivo. Nel pomeriggio, Hurkacz arriva subito a giocarsi un interessante 30-40 sul quale Daniil commette un doppio fallo: il polacco tiene il servizio ed è già quinto set.

Il numero 18 della classifica Atp è solidissimo in battuta: mette un’alta percentuale di prime, gioca facile e aspetta il momento giusto per prendere l’iniziativa. Il russo sembrerebbe comunque riprendersi e rimanere in scia. Tuttavia, in battuta sul 3-5, Daniil è già forse con la testa su come giocarsi il game successivo. Hurkacz preferirebbe che quello sia l’ultimo e così è: altro break e quarto di finale contro Roger Federer. Nell’unico precedente, ai quarti di Indian Wells due anni fa, fu doppio 6-4 per lo svizzero.

TABELLONE FEMMINILE

La giornata di oggi è stata quasi interamente dedicata al singolare femminile e si è completato il quadro finale dei quarti. Ashleigh Barty vince il derby australiano contro Ajla Tomljanovic: la 26enne nativa di Ipswich supera agevolmente la sua connazionale, vincendo il match 6-1, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. La numero uno al mondo affronterà in semifinale (giovedì 8) la tedesca Angelique Kerber, che passa contro la ceca Karolína Muchová 6-2, 6-3. L’altra partita che decreterà la seconda finalista del Torneo di Wimbledon vedrà contrapposte la bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolína Plísková, vincenti anche loro in due set: la prima batte la tunisina Ons Jabeur 6-4, 6-3, mentre la seconda ha la meglio grazie a un doppio 6-2 contro la svizzera Viktorija Golubic.