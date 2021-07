Wimbledon: la finale Berrettini-Djokovic per la prima volta a un arbitro donna

La finale maschile di domenica non sarà storica solo per l'Italia, ma anche per lo stesso torneo di Wimbledon. A dirigere il match tra Berrettini e Djokovc, infatti, sarà per la prima volta nella storia del toneo londinese una donna, la 43enne croata Marija Cicak. Lo hanno confermato gli organizzatori dell'All England Club. La Cicak ha già diretto una finale del torneo più famoso al mondo, quella femminile tra Kvitova e Bouchard nel 2014.

Getty Images