Gioia Berrettini: "Non ho parole, la finale a Wimbledon è un sogno"  

Matteo Berrettini è il primo italiano ad andare in finale a Wimbledon. Un risultato straordinario, conquistato con grande personalità. "Non ho parole, davvero - ha detto l'azzurro dopo la vittoria con Hurkacz -. Mi serviranno un paio d'ore per capire cosa è successo". "Ho giocato una grande partita, sono felicissimo di essere qui con il pubblico e davanti alla mia famiglia", ha proseguito. "Non avrei mai sognato di essere in finale qui, era un sogno troppo grande. E invece ci sono, grazie", ha aggiunto parlando un po' in inglese e un po' in italiano.

Getty Images