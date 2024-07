Tennis, Djokovic batte Rune a Wimbledon a scoppia la polemica col pubblico: "Portate rispetto"

WIMBLEDON

Nole soffre solo nel secondo parziale, vedendosi annullare sei set point, poi la chiude: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio che vale i quarti. Lo statunitense sfiderà Musetti

© Getty Images Prosegue la cavalcata di Novak Djokovic nel torneo di Wimbledon, che sancisce il suo ritorno in campo dopo l'intervento al ginocchio. Il serbo e numero due al mondo regola in tre set Holger Rune (15), che si rivela un avversario ostico solo nel secondo parziale: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio che vale la sfida a de Minaur (9) nei quarti. Rimonta storica di Fritz (13): sotto due set, sconfigge ed elimina Zverev (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3). Sfiderà Musetti.

TABELLONE MASCHILE

Sinner-Medvedev e Alcaraz-Paul nella parte alta, Musetti-Fritz e Djokovic-de Minaur nella parte bassa. Si completa così il tabellone dei quarti di finale di Wimbledon, che vede Nole centrare il passaggio nei migliori otto per la 15a volta in carriera e con relativa facilità: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio con cui elimina Holger Rune (15). L'avvio è dirompente da parte del serbo, che dopo pochissimi minuti è già sul 3-0. Il danese ha un accenno di reazione e accorcia sul 4-2 sotto gli occhi di Gareth Bale (spettatore d'eccezione), ma il predominio di Djokovic è evidente: Nole gestisce l'impeto del rivale e chiude il primo set (6-3). Nel secondo parziale assistiamo a un Rune più aggressivo, che riesce a portarsi per la prima volta in vantaggio e resistere fino al 3-3. Qui l'ex numero uno Atp accelera e alza i ritmi, portandosi sul 5-3 e inanellando una serie incredibile di set point nel nono game: Rune gliene annulla ben sei e Nole rischia l'infortunio con un'ardita spaccata. Questo episodio toglie qualche sicurezza al fenomeno serbo, che abbassa la guardia: il danese accorcia sul 5-4, ma nel gioco seguente cede il set ai vantaggi (6-4). Il terzo e definitivo parziale ci fa assistere al dominio assoluto di un Djokovic ingiocabile: 6-2 con apparente facilità, per chiudere la sfida dopo 2h03'.

Djokovic sfiderà nei quarti Alex de Minaur (9), che conferma la sua crescita dominando la sfida contro il francese Fils: 2h54' di gioco per vincere col punteggio di 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. L'australiano gioca un grande tennis e centra con merito il passaggio del turno, seppur con un momento thrilling: de Minaur sembra infortunarsi proprio sul match point, con un evidente smorfia di dolore e preoccupazione. Domani ne sapremo di più, ma il rischio di giocare i quarti con qualche acciacco c'è. Arriverà tra i migliori otto con grande entusiasmo, invece, Taylor Fritz (13): lo statunitense, che sfiderà Musetti, ha infatti effettuato una rimonta da sogno contro Zverev (4). Sasha sembrava in totale controllo dopo aver vinto i primi due set col punteggio di 6-4 e 7-6, con annesso vantaggio sul 4-3 nel terzo. Qui però si consuma un blackout totale per il tedesco: Fritz lo rimonta, vince 6-4 e svolta la gara. Lo statunitense vince anche il quarto set, al tiebreak, e da qui ha la strada spianata: Zverev non è mentalmente in gioco e, nel quinto set, perde 6-3 affondando del tutto dopo 3h29' di gioco.

DJOKOVIC: "PORTATE RISPETTO"

​​​​​​​Al termine del match Djokovic è stato un fiume in piena contro il pubblico, colpevole di averlo preso di mira per tutta la partita con degli "buuu" fastidiosi: "A tutti quelli che hanno mancato di rispetto a me dico "Gooooood night" (stesso suono dei buuu). Non lo accetto, so che tifano per Rune e ho sentito i bu, non scherziamo. So quali sono i trucchetti, sono qui da vent'anni. Io rispetto quelli che hanno speso i loro soldi per comprare il biglietto per vedere la partita, ma voi dovete portare rispetto. Ho giocato in situazioni peggiori, non mi toccate ragazzi".

TABELLONE FEMMINILE

C'è una grande favorita nella parte alta del tabellone femminile di Wimbledon, dopo l'eliminazione a sorpresa di Iga Świątek nel terzo turno. Si tratta di Elena Rybakina (4), tennista kazaka che approfitta del ritiro di Anna Kalinskaya in un match che stava comunque dominando. Sul punteggio di 6-3, 3-0 e dopo 53' di gioco, la fidanzata di Jannik Sinner (presente sugli spalti) alza bandiera bianca e si arrende al dolore: per lei un probabile infortunio al collo, che ne pregiudicava i movimenti ed è diventato insopportabile col passare dei minuti. Rybakina sfiderà Svitolina (21), che ha avuto la meglio sulla cinese Wang Xinyu in soli 55' di gioco: 6-2, 6-1 il punteggio. Si interrompe, invece, la corsa di chi aveva eliminato Świątek: Putintseva esce contro Jelena Ostapenko (13), che domina e vince 6-2, 6-3, Più equilibrata, quantomeno nel primo set, la sfida tra Krejcikova (31) e Collins (11): la spunta la ceca, col punteggio di 7-5, 6-3 dopo 1h42'. Definiti, dunque, tutti i quarti di finale: nella parte alta Svitolina-Rybakina e Ostapenko-Krejcikova, nella parte bassa Sun-Vekic e la sfida tra Jasmine Paolini e la statunitense Navarro. Match, questi ultimi, che si giocheranno nella giornata di domani.