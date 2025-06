Al Ain-Juve, Tudor: "Partita con tante incognite. Non dobbiamo sottovalutarli"

Anche Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato prima del match d'esordio al Mondiale per Club contro gli emiratini dell'Al Ain: "Siamo pronti. Preparazione atipica con la nazionale di mezzo, vediamo come va. Scelte di formazione? Ora siamo al completo. Negli ultimi mesi abbiamo avuto tanti infortuni. Ora siamo al completo ed è una cosa stimolante per tutti. Che avversario sono loro? Lo vederemo, Queste partite sono sempre un’incognita. Arrivano da un campionato molto diversi da quelli europei ma non dobbiamo sottovalutarli: ci sono qualità ovunque. Bisogna partire forte"