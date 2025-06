Incubo per Raducanu: lo stalker prova a comprare i biglietti per Wimbledon, ma l'organizzazione lo ferma

Un incubo che sembra non avere fine per Raducanu che, nei primi mesi del 2025, aveva dovuto fronteggiare una serie di persecuzioni da parte dell'uomo che proprio a Dubai l'aveva fermata per strada, scattandole una foto senza chiedere l'autorizzazione e consegnandole una lettera: "Ho visto nel primo game della partita e ho pensato: 'Non so come farò a finire' - ha raccontato la giocatrice britannica dopo l'episodio negli Emirati Arabi Uniti -. Non riuscivo letteralmente a vedere la palla per le lacrime. Riuscivo a malapena a respirare. Ho pensato: 'Devo solo prendere fiato'. Da quel giorno sono più cauta, e non vado mai in giro da sola".