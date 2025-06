Sinner fatica contro Hanfmann, ma vola agli ottavi dell'ATP 500 di Halle

Buon inizio per Sinner che ha ritrovato pian piano la prima di servizio a fronte di un Hanfmann in grande forma, capace di tenere testa al numero 1 al mondo. Nonostante una prima palla break al secondo game, il 23enne di Sesto Pusteria ha dovuto far i conti con i colpi molto profondi del tedesco che ha attaccato sia in battuta che in risposta da fondo.