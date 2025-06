Al Ain-Juve, Di Gregorio: "Partita preparata come sempre. Hanno qualità"

Michele Di Gregorio a pochi minuti dall'esordio nel Mondiale per Club contro l'Al Ain ha parlato dell'avvicinamento alla partita, con tutte le difficoltà legate a fuso orario e temperature, e degli avversari. “Ambientarsi è la cosa più difficile e la prima cosa da fare. Siamo arrivati qualche giorno prima proprio per questo. Come arriviamo a questa partite? Bene: ci siamo allenati bene, con intensità, e abbiamo anche avuto modo di stare un po’ insieme. Che squadra sono loro? Abbiamo preparato la partita con attenzione come sempre. Sono una squadra con qualità e individualità interessanti"