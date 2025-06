Vittoria al debutto nel Mondiale per Club per il Salisburgo. A Cincinnati, gli austriaci si sono imposti per 2-1 sui messicani del Pachuca in un match a lungo sospeso per il maltempo. Al vantaggio di Gloukh ha risposto Gonzalez, prima della rete della vittoria firmata da Onisiwo a un quarto d'ora dalla fine. Grazie a questo successo il Salisburgo sale a quota 3 punti nel girone H, davanti a Real Madrid e Al Hilal, entrambe ferme a 1.