Wimbledon, Bautista Agut in semi: "Dovevo essere al mio addio al celibato..."

11/07/2019

Cambio di programma per Bautista Agut. A Wimbledon lo spagnolo ha vinto la sfida degli underdog con Pella , centrando la prima semifinale della carriera in uno Slam, ma alla fine del match ha svelato un divertente retroscena. " Dovevo essere al mio addio al celibato a Ibiza questo weekend, invece sono in semifinale a Wimbledon! - ha spiegato in conferenza stampa tra le risate -. Era già tutto organizzato". "Sei amici sono già lì, ma ovviamente è meglio essere ancora qui a Londra - ha aggiunto - . Penso che mi raggiungeranno loro venerdì".

Per "colpa" di Wimbledon, dunque, Bautista Agut dovrà rinunciare al suo addio al celibato. O almeno rimandarlo. Un piacevole imprevisto in realtà per lo spagnolo, che in semifinale dovrà vedersela con Djokovic per un posto nell'ultimo atto del torneo. Finora, del resto, il numero 22 Atp non era mai arrivato così lontano in uno Slam e non pensava di riuscire a farlo in questa edizione, programmando la festa con i suoi amici proprio per la seconda settimana di Wimbledon. E se fosse stata solo scaramanzia?