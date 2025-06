Sinner e Musetti a confronto a Wimbledon: rischio derby ai quarti di finale per i talenti azzurri

Sorteggio alquanto sfavorevole per Jasmine Paolini che si è ritrovata nella parte alta del tabellone con Aryna Sabalenka. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana affronterà al primo turno la lettone Anastasija Sevastova, mentre al secondo turno si troverà di fronte una fra la russa Kamilla Rachimova, spintasi fino ai quarti al WTA 500 di Eastbourne, e la giapponese Aoi Itō. Attenzione anche al terzo turno dove sarà presente la ceca Linda Nosková, mentre agli ottavi potrebbe trovarsi di fronte già un'avversaria di spessore come l'americana Amanda Anisimova, in finale al Queens, così come la brasiliana Beatriz Haddad Maia, sconfitta a fatica a Bad Homburg, la slovacca Rebecca Šramková o la kazaka Yulia Putintseva.