Wimbledon: Alcaraz soffre, ma avanza. Bene Ruud, Dimitrov e Medvedev

Wimbledon

Lo spagnolo vive due set complicati contro Lajal, ma esce alla distanza: 7-6(3), 7-5, 6-2. Shapovalov elimina Jarry, sorridono gli altri big

© Getty Images Non è stata una passeggiata di piacere quella che Carlos Alcaraz ha vissuto sul prato di Wimbledon nel primo turno del torneo 2024. Lo spagnolo ha dovuto lottare quasi due ore e mezza per avere la meglio di Mark Lajal: 7-6(3), 7-5, 6-2 il risultato finale. Ruud batte 3-0 Bolt (7-6(2), 6-4, 6-4), mentre Dimitrov si impone su Lajovic (6-3, 6-4, 7-5) e Medvedev su Kovacevic (6-3, 6-4, 6-2). Eliminato Jarry (6-1, 7-5, 6-4 per Shapovalov).

TABELLONE MASCHILE

Che fatica per Carlos Alcaraz, che deve impegnarsi più del previsto per avere la meglio 7-6(3), 7-5, 6-1 di Mark Lajal. Il vincitore

dell’ultimo torneo di Wimbledon subisce il primo break nel quinto game del primo set, ma si riprende subito con un controbreak: Alcaraz passa quindi in vantaggio, ma l’estone non molla e il primo parziale si decide solamente al tie-break, dove sono decisivi i tre servizi persi da Lajal. Anche il secondo set non è dei più facili per l’ultimo vincitore del Roland Garros, che finisce sotto 2-0: lo spagnolo riesce però a trovare un’importante palla break nel terzo game e una ancora più decisiva sul 6-5. Alcaraz chiude quindi il set in battuta, lasciando l’estone a zero. Nel terzo incontro, immediato break dell’iberico, che si porta poi sul 4-1 strappando nuovamente il servizio al rivale. Lajal ha un sussulto d’orgoglio e allunga il match, ma poi è costretto a cedere 6-2: il classe 2003 di Tallinn saluta comunque Wimbledon a testa alta.

Buona la prima per Casper Ruud, che batte 7-6(2), 6-4, 6-4 Alex Bolt in due ore e sedici minuti: il norvegese accede così al prossimo turno, dove sfiderà Fabio Fognini. Ruud riesce ad annullare tre palle break al quinto game, ma Bolt trascina il set al tie-break: qui il norvegese gli strappa per tre volte il servizio e chiude al secondo set point. Il secondo gioco resta in equilibrio fino al 3-3, prima dell’allungo decisivo di Ruud, che prima strappa il servizio all’avversario nel settimo game e poi vince 6-4, lasciando addirittura l’australiano a zero. Nel terzo set, Ruud passa in vantaggio grazie a una palla break nel quinto game e poi chiude 6-4, dopo essersi visto annullare però cinque match point.

Giornata vincente anche per Grigor Dimitrov, che supera 6-3, 6-4, 7-5 Dusan Lajovic: il bulgaro trova la prima palla break al secondo game e si costruisce così un vantaggio che mantiene poi per tutto il set. Nella seconda partita, è il serbo a strappare il servizio immediatamente: ne nasce un set equilibrato, in cui Dimitrov riesce ad avere la meglio soltanto nel finale. Il terzo set vede Lajovic scappare via sul 3-0 (grazie a un break), ma Dimitrov rimonta e, strappando due volte il servizio all’avversario, chiude 7-5 al primo match point.

Tre set a zero è anche il risultato con cui Denis Shapovalov regola Nicolas Jarry: 6-1, 7-5, 6-4 lo score finale. Il primo set è un

monologo del canadese, che strappa due volte il servizio all’avversario e si impone con un largo 6-1. Il cileno reagisce nel

secondo parziale, ma subisce una palla break nell’undicesimo game, finendo così sotto 0-2 nel totale. Shapovalov chiude ogni discorso nel terzo set: il canadese trova il break decisivo nel quinto game e allunga, vincendo al secondo match point.

Vittoria in meno di due ore di partita anche per Daniil Medvedev: battuto 6-3, 6-4, 6-2 Aleksandar Kovacevic. Il russo ottiene il primo break al secondo game e mantiene poi sempre il servizio, in un set gestito senza troppi problemi. Il copione si ripete poi nel secondo incontro, con Medvedev che passa avanti con una palla break nel settimo game e chiude poi 6-4. L’ultimo set si decide in trentasette minuti: il russo strappa subito per due volte il servizio allo statunitense e vince al terzo match point.

TABELLONE FEMMINILE

Maria Sakkari supera 6-3, 6-1 McCartney Kessler in un match decisamente a senso unico: la greca perde il servizio al quinto game, ma poi trova due palle break al sesto e all’ottavo e vince comodamente 6-3 il primo set. Sakkari domina poi il secondo incontro: l’avversaria non riesce mai a tenere il servizio e cade fragorosamente 6-1.

Netta anche la vittoria per 6-3, 6-0 di Daria Kasatkina su Shuai Zhang: il match dura meno di un’ora e un quarto, tanto basta alla

russa per avere la meglio. Zhang trova subito una palla break nel primo game, ma poi perde per due volte il servizio e non riesce più a recuperare. Il secondo set è un assolo della Kasatkina: tre servizi strappati alla cinese e vittoria al primo match point disponibile.