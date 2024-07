Wimbledon: Berrettini vince e convince. Ok Fognini e Paolini, Arnaldi eliminato

tennis

Al primo turno, il tennista romano batte 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1 Fucsovics. Giornata dolce anche per Fognini e Paolini, rimontato Arnaldi da Tiafoe

© Getty Images Comincia con una prova convincente il torneo di Wimbledon 2024 per Matteo Berrettini: il finalista dell’edizione 2021 supera 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1 Marton Fucsovics. All’italiano bastano quattro set per avere la meglio dell’ungherese. Bene anche Fabio Fognini (6-1, 6-3, 7-5 su van Assche) e Jasmine Paolini (7-5, 6-3 su Sorribes Tormo). Cade Matteo Arnaldi: dopo un ottimo avvio, il sanremese viene rimontato 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 da Tiafoe.

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini vince 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1 contro Marton Fucsovics. L'inizio è favorevole all’italiano, che ha sei palle break senza tuttavia sfruttarle. Ma il suo martellante servizio gli permette di essere incisivo, di rischiare poco e anche di chiudere il primo set con il 7-3 del tie-break. Passato in vantaggio, il romano domina il secondo e chiude rapidamente sul 6-2. Sul 2-0 nel conto dei parziali, però, l'inerzia cambia e arrivano le prime "concessioni" del finalista del 2021: Fucsovics si prende per la prima volta il servizio e ha addirittura tre occasioni per volare sul 5-1. Berrettini resiste finché può, ma l'ungherese accorcia le distanze con il 6-3 del terzo set. L’ultimo parziale è quasi totalmente un assolo del tennista romano, che strappa due volte il servizio e chiude ogni discorso sul 6-1.

Debutto praticamente perfetto per Fabio Fognini: il sanremese domina contro il francese Luca van Assche, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5. In avvio, il ligure è praticamente perfetto: tre break di fila e sette game consecutivi, che gli permettono di ipotecare il primo parziale. Il secondo se lo conquista all'ottavo game dopo una prolungata parità e alcune palle break, le prime, che concede senza tuttavia perdere il servizio. Situazione che si concretizza solo sul 4-4, ma che non compromette la vittoria: quando sembra inevitabile il tie-break, Fognini passa dal 5-5 al 7-5 e passa il turno. Il prossimo avversario è un top 10 Atp: il norvegese Casper Ruud, che domina contro il qualificato Bolt.

Saluta, invece, l'altro sanremese: Matteo Arnaldi si divora un vantaggio di due set e nella seconda parte di match viene travolto da Frances Tiafoe, che con il punteggio di 6(5)-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 vola al secondo turno. Con il tie-break del primo set (7-5) e un secondo parziale dominato, l'italiano sembra chiudere i conti, ma da lì in poi inizierà un altro match: appena cinque game nei successivi tre set e l'americano completa la rimonta, eliminando il primo italiano di questo Wimbledon.

TABELLONE FEMMINILE

Giornata di gloria per Jasmine Paolini, che supera 7-5, 6-3 Sara Sorribes Tormo. La tennista toscana chiude l’incontro in poco più di un’ora e mezza, soffrendo soprattutto nel primo set: l’italiana perde subito il servizio, ma lo recupera nel quarto game. Segue un botta e risposta, con break e controbreak, con la spagnola che annulla anche un set point. Paolini chiude quindi sul 7-5, trovando un break decisivo e poi inizia benissimo il secondo set, volando via sul 4-0. La toscana perde quindi due volte il servizio, ma si ritrova sul 5-3 e vince lasciando l’avversaria a zero nel nono e decisivo game.