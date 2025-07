Stop di 3 settimane e 72h tra una partita e l'altra: come la Fifa pensa di "salvare" i calciatori

Tre settimane minime di riposo a fine stagione, e 72 ore tra una partita e l'altra: è la ricetta della Fifa per rispondere alle preoccupazioni dei calciatori per le troppe partite giocate, ma all'incontro "chiave" tenuto dal presidente Gianni Infantino a New York a margine della finale del Mondiale per club non è stato invitato il sindacato mondiale dei giocatori, la Fifpro: lo scrive la Bbc, sul suo sito.