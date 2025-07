Chelsea, gioia Maresca: "Abbiamo vinto la gara nei primi dieci minuti"

Dopo il trionfo al Mondiale per Club, Enzo Maresca è felice e soddisfatto."Non ho parole per descrivere i miei giocatori. Meritano tutti questa vittoria ed è un momento bellissimo - ha detto il tecnico del Chelsea -. Per me abbiamo vinto la gara nei primi dieci minuti. Abbiamo impostato il ritmo e siamo stati molto bravi nel pressing". " Le condizioni non erano facili per mantenere l'intensità, ma i ragazzi hanno fatto un grande lavoro", ha aggiunto.