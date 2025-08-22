Logo SportMediaset
Volley, Velasco: "Mi sono piaciuti molto atteggiamento e umiltà della squadra"

22 Ago 2025 - 17:13

"Tutti vogliono battere le squadre più forti e non solo noi. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia festeggiato molto la vittoria, bisogna essere consapevoli che siamo molto forti ma avere l'umiltà di imparare sempre qualcosa e rispettare ogni avversario e non che sia una cosa normale vincere. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, quando è finita la partita erano contente come se avessero battuto il Brasile. Questa è umiltà, la squadra è mentalmente a posto. Poi bisogna giocare sempre meglio". Così a Raisport Julio Velasco, ct dell'Italvolley femminile dopo la vittoria al debutto al Mondiale contro la Slovacchia. 

