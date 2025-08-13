Venus Williams agli Us Open grazie a una wild card: sarà la più anziana di sempre dal 1981

Si tratta della seconda wild card agli Us Open per Williams dopo quella per il doppio in misto. Nella sua carriera Williams ha vinto sette prove dello Slam nel singolare, compresi gli Us Open nel 2000 e nel 2001, altre 14 nel doppio femminile (tutte insieme alla sorella Serena) e due nel doppio misto. Venus non vince un incontro di singolare dal 2019.