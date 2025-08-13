Venus Williams agli Us Open grazie a una wild card: sarà la più anziana di sempre dal 1981

© Getty Images
La 45enne non vince un incontro di singolare dal 2019
Venus Williams ha ottenuto una wild card per il tabellone del singolare femminile dei prossimi Us Open, tornando a disputare un torneo dello Slam a due anni dall'ultima partecipazione a Flushing Meadows. A 45 anni l'ex numero uno del mondo - secondo l'Itf - sarà la giocatrice più 'anziana' in gara nel singolare a New York dal 1981, quando Renee Richards scese in campo a 47 anni.
Si tratta della seconda wild card agli Us Open per Williams dopo quella per il doppio in misto. Nella sua carriera Williams ha vinto sette prove dello Slam nel singolare, compresi gli Us Open nel 2000 e nel 2001, altre 14 nel doppio femminile (tutte insieme alla sorella Serena) e due nel doppio misto. Venus non vince un incontro di singolare dal 2019.
