Vagnozzi, carezza a Sinner: "Fiero di te. Questa partita ti renderà più forte"

Il giorno dopo, se possibile, l'amarezza è ancora più grande. Jannik Sinner e il suo team gonfiano il petto dopo una prestazione storica in una finale leggendaria, ma i rimpianti e l'amaro in bocca sono ancora presentissimi. "Fa male", aveva detto Jannik a caldo dopo la sconfitta e la sensazione è che ci vorrà tempo per smaltire scorie e delusione. Ma il calendario tennistico non conosce pietà: tra una settimana inizierà la stagione sull'erba, ad Halle, e Sinner ci sarà.