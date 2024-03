Tennis, false vaccinazioni Covid: la procura chiede il rinvio a giudizio per Camila Giorgi

© Getty Images

La procura di Vicenza ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio per Camila Giorgi e altre 20 persone per il caso delle false vaccinazioni anti Covid. Tra i nomi indicati dal sostituto procuratore, Gianni Pipeschi, e trasmessi al Giudice per l'udienza preliminare, anche quello della cantante Madame. I fatti risalgono al 2021: le persone coinvolte avrebbero finto di aver ricevuto le dosi necessarie a ottenere il Green Pass. Ora spetterà al Gup decidere se accogliere o meno la richiesta e quindi dare avvio al processo vero e proprio.