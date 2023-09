Us Open: Tiafoe vola nei quarti, sfiderà Shelton. Avanti anche Coco Gauff  

TENNIS

Derby statunitense nel prossimo turno di Flushing Meadows: la testa di serie numero dieci affronterà il sorprendente connazionale, che elimina Taylor Paul (14) in quattro set

© Getty Images Non sbaglia un colpo Frances Tiafoe, che vola ai quarti di finale degli Us Open eliminando Hijikata in tre set. L'australiano resiste al servizio della testa di serie numero 10, ma cade col punteggio di 6-4, 6-1, 6-4 dopo due ore. Nel prossimo turno vivrà un derby statunitense, sfidando Ben Shelton dopo che quest'ultimo ha eliminato Taylor Paul (14). Nel tabellone femminile avanzano Muchova (10) e Coco Gauff (6), che supera Wozniacki.

TABELLONE MASCHILE

Dal derby statunitense negli ottavi a quello nei quarti di finale degli Us Open. Ci sarà un'altra sfida tra connazionali a Flushing Meadows, dopo quella vinta da Ben Shelton su Taylor Paul (14) col punteggio di 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Il 20enne e numero 47 del ranking Atp sfiderà infatti il più quotato Frances Tiafoe, che elimina l'australiano Rinky Hijikata. Bastano tre set alla testa di serie numero dieci per sconfiggere il rivale, che dimostra di saper resistere al suo servizio ed avere delle ottime armi nel suo arsenale, ma deve arrendersi dopo due ore esatte col punteggio di 6-4, 6-1, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE

La giornata degli Us Open definisce i primi quarti di finale del torneo al femminile. Avanza Karolina Muchova (10), che ha bisogno del terzo set per sconfiggere la cinese Wang Xinyu. Dopo aver vinto agevolmente il primo (6-3), la ceca subisce la reazione della rivale e perde 7-5 nel secondo, per poi riprendere il controllo del gioco col 6-1 che vale il passaggio del turno. Ora sfiderà la sorprendente rumena Sorana Cirstea (30), che elimina un'altra testa di serie dopo Rybakina: doppio 6-3 a Belinda Bencic (15). La terza qualificata ai quarti è Coco Gauff (6), che resiste al rientro della mai doma Caroline Wozniacki e vince col punteggio di 6-3, 3-6, 6-1.