Sinner, zero pressione: "agguato" all'osteopata prima di travolgere Musetti

Oltre a essere un tennista fenomenale, Jannik Sinner è anche un campione di tranquillità. Lo dimostra la sua concentrazione in situazioni difficili durante le partite, ma anche la sua capacità di sorridere e gestire la pressione con grande naturalezza dentro e fuori dal campo. Poco prima di travolgere Lorenzo Musetti nei quarti degli Us Open, ad esempio, l'altoatesino è stato immortalato dalle telecamere mentre scherza con il suo staff durante il riscaldamento.