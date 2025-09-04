Sinner, zero pressione: "agguato" all'osteopata prima di travolgere Musetti

Il numero uno al mondo scherza con Cipolla prima di scendere in campo per un posto in semifinale
Oltre a essere un tennista fenomenale, Jannik Sinner è anche un campione di tranquillità. Lo dimostra la sua concentrazione in situazioni difficili durante le partite, ma anche la sua capacità di sorridere e gestire la pressione con grande naturalezza dentro e fuori dal campo. Poco prima di travolgere Lorenzo Musetti nei quarti degli Us Open, ad esempio, l'altoatesino è stato immortalato dalle telecamere mentre scherza con il suo staff durante il riscaldamento.
In particolare nelle immagini si vede Jannik fare un "agguato" al suo osteopata Cipolla insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Tutto per immobilizzarlo, togliergli le scarpe e buttarle fuori dalla stanza tra le risate. Un modo divertente per abbassare la tensione e smorzare l'ansia del momento. Un siparietto che conferma il grande affiatamento di Sinner con la sua squadra e la grande serenità di tutto il gruppo nella gestione dei momenti più delicati anche prima di appuntamenti importanti.
