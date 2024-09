US Open, Sinner in finale e Kyrgios provoca: battuta sessista e rivolta social

TENNIS

Il tennista australiano, fermo da mesi per problemi fisici, scatena una bufera su X con i suoi tweet contro il numero uno del mondo e la sua fidanzata

Us Open: le foto di Sinner-Draper









































































1 di 38 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 38 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un sondaggio pubblicato su X per pungere Jannik Sinner prima della finale degli US Open contro Taylor Fritz e una battuta sessista sulla fidanzata del numero uno del mondo, Anna Kalinskaya. Nick Kyrgios provoca ancora l'azzurro e scatena una vera e propria bufera social con i suoi tweet 'anti-Jannik'. Il tennista australiano, fermo da mesi per problemi fisici, è stato tra i più duri sul caso legato al presunto doping dell'azzurro e torna alla carica alla vigilia della finale che può portare Sinner nella leggenda.

Vedi anche Tennis Caso Sinner, Kyrgios non ci sta: "Ridicolo, dovresti essere squalificato due anni" Dopo aver chiesto una squalifica di 2 anni per la positività al Clostebol di Sinner, da settimane Kyrgios pubblica tweet con allusioni relative all'azzurro e alla vigilia della finale di Flushing Meadows ha pubblicato un sondaggio sollecitando pronostici sulla sfida contro Fritz. All'americano vengono abbinate le emoji di un fuoco, perché il giocatore è 'on fire', quella dell'aquila calva simbolo degli USA e la bandiera a stelle e strisce, mentre all'azzurro, oltre alla bandiera italiana, un flacone e un guanto: un chiaro riferimento allo spray con effetti dopanti usato dall'ex fisioterapista dell'azzurro e alle protezioni non utilizzate nel trattamento che ha provocato la contaminazione.

Un post che ha attratto molte critiche e molti commenti piccati dei tifosi di Sinner, ma la vera bufera si è scatenata quando un utente ha risposto postando la foto che ritrae Kyrgios con la Kalinskaya, ex compagna dell'australiana e attuale partner di Sinner. La risposta di Kyrgios alla foto, "secondo servizio", è sgradevole e sessista ed è stata duramente criticata dagli utenti, che l'hanno definita "disgustosa". "Quindi sarei io il cattivo?", chiede l'australiano replicando a chi fa notare la caduta di stile.

© X

"Un paio di parole e di emoji fanno scattare la gente. Non fa troppo ridere?", si chiede l'australiano che, alla fine, si concede un pronostico e un'analisi seria. "Sinner è sembrato eccellente contro Paul ma battibile contro Draper. Penso che l'italiano sia il netto favorito per la finale, Fritz deve assolutamente coinvolgere il pubblico nel match. Fritz deve trovare una delle migliori giornate al servizio. Sinner cercherà di essere aggressivo e comanderà il gioco appena possibile per far spostare l'americano nel campo, soprattutto dopo i 5 set giocati da Fritz contro Tiafoe. Fritz deve sfruttare le chance che Sinner concederà con la seconda palla".

Vedi anche Tennis Us Open: Sinner vs Fritz per la terza volta, il bilancio