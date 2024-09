Us Open: Sinner vs Fritz per la terza volta, il bilancio

US OPEN

Il 26enne di San Diego diventa il primo americano in finale agli Us Open dal 2006 dopo Roddick. Al secondo turno ha eliminato Berrettini

© Getty Images Sarà dunque Taylor Fritz, numero 12 al mondo, l'avversario di Jannik Sinner nella finale degli Us Open, in programma domenica 8 alle ore 20 italiane. Il 26enne di San Diego diventa il primo americano in finale agli Us Open dal 2006: allora c'era Andy Roddick, che si arrese a Roger Federer. Roddick è stato anche l'ultimo statunitense ad aver giocato una finale Slam a Wimbledon 2009. A Flushing Meadows Sinner e Fritz si affronteranno per la terza volta: il bilancio nei due precedenti è di 1-1.

Sinner si è aggiudicato l'ultimo confronto che risale ai quarti di finale del torneo di Indian Wells dello scorso anno. Allora finì 6-4, 4-6, 6-4 in favore dell'azzurro dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. La vittoria di Fritz, invece, risale al 2021, sempre sul cemento di Indian Wells. In questo torneo Fritz al secondo turno ha travolto l'altro azzurro Matteo Berrettini per 6-3, 7-6, 6-1, agli ottavi ha avuto la meglio su Casper Ruud, ai quarti si è sbarazzato di Alexander Zverev e in semifinale ha fatto suo il derby contro Frances Tiafoe.