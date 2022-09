US Open, Sinner: "Ho avuto sconfitte pesanti, ma questa è in cima alla lista"

US Open

Il tennista azzurro in conferenza dopo la sconfitta: "Poteva finire in tre, quattro o cinque set. Il livello è stato alto. Stavo servendo bene, ma è andata così"

© Getty Images È una sconfitta dura da digerire quella di Jannik Sinner nell match contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ai quarti degli US Open. “Ho avuto sconfitte pesanti, senza dubbio questa è in cima alla lista. Farà male per un po’, ma domani è un altro giorno. Oggi cerco solo di prendere i lati positivi, ma è dura", ha detto l'altoatesino in conferenza stampa, provato e con poca voglia di parlare.

E sulla Coppa Davis, Sinner è sembrato deciso: "Giocherò il torneo prima di tornare ad allenarmi nel modo migliore possibile per vincere queste partite. Oggi il livello è stato molto alto". Il campione azzurro si è poi lasciato andare a qualche considerazione sulla partita: "Ci sono stati dei set point nel secondo set, alcuni sono andati dalla mia parte e altri dalla sua. Stavo servendo molto bene, specie in quel momento, ma è andata così. Non ho potuto trovare la via per chiudere il break“.

Il momento è quindi duro da digerire per Sinner ma il lato confortante è sicuramente il grande miglioramento fisico che ha avuto negli ultimi mesi: “Mi sento bene, sono più pronto fisicamente per giocare match come questi. Nella prima settimana non ho giocato il mio miglior tennis, ma Alcaraz è quel tipo di giocatore che ti fa alzare il livello“.