Us Open: Sabalenka risorge dagli inferi e vince a Flushing Meadows

La bielorussa rischia di gettare via due set già vinti, poi si risveglia e sconfigge Pegula: doppio 7-5 in 1h53' per conquistare il suo terzo Slam, dopo due Australian Open

© Getty Images Aryna Sabalenka si sblocca e riscatta la sconfitta dell'anno scorso, quando Coco Gauff le strappò gli Us Open. Lo scenario rischia di ripetersi contro Jessica Pegula (6), che non si dà per vinta e rischia di ribaltare i pronostici nonostante fosse in svantaggio in entrambi i set: il gioco dell'americana manda in tilt la rivale, che si riprende solo nel finale e chiude con un doppio 7-5. Primo successo a Flushing Meadows per la bielorussa.

Discesa agli inferi e ritorno. Aryna Sabalenka vince un'assurda finale degli Us Open, nella quale aveva rischiato di gettare due set già vinti, e si sblocca in terra americana: ecco il suo terzo Slam, dopo due Australian Open, con tanto di doppietta Melbourne-Flushing Meadows nel 2024. La bielorussa e numero due al mondo sconfigge Jessica Pegula (6) con un doppio 7-5, in una sfida dai mille volti. Inizialmente è dominio assoluto per Sabalenka, che rimonta dallo svantaggio di 2-1 e si rende imprendibile: la bielorussa è troppo potente per la rivale, che non riesce a reagire e finisce in svantaggio per 5-2. Pegula batte un colpo e accorcia di un game, ma Sabalenka ha la chance perfetta: serve per il match e cestina un'occasione. Da qui la numero due al mondo soffre la pressione e rischia di farsi del male da sola: gli errori a raffica le consentono di farsi raggiungere sul 5-5, ma ecco il 6-5 che sembra chiudere di nuovo i giochi. Servono però cinque set point per chiudere il parziale: 7-5 dopo un'ora e un interminabile 12° game. Il set vinto sembra sbloccare definitivamente la vincitrice degli ultimi due Australian Open, favorita in questo Slam e finalista (sconfitta) l'anno scorso: Sabalenka torna a dominare e si porta sul 3-0, con tanto di 40-15 nel gioco seguente.

Tutto sembra pronto per arrivare a due giochi dal set, e invece ecco un altro inspiegabile crollo mentale: mentre Pegula alza il livello del suo tennis, la bielorussa si scompone e si perde sfondano il muro dei trenta errori gratuiti. Pegula ha buon gioco per rientrare e superare sul 5-3: cinque game consecutivi persi sono lo schiaffo che serviva alla numero due del ranking Wta, che si sveglia e vola sul 6-5. A questo punto Sabalenka serve il match e finalmente, nel secondo punto decisivo, chiude i giochi: doppio 7-5 in 1h53' di gioco e vittoria degli Us Open. La bielorussa conquista così il suo terzo Slam, dopo i due Australian Open: un successo meritato, che riscatta il ko dell'anno scorso contro Coco Gauff e vale la doppietta tra Australian e Us Open. Resterà comunque seconda nel ranking alle spalle di Swiatek, mentre Pegula scala la classifica: sarà la numero tre da lunedì.

