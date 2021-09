US Open: niente da fare per Sinner, Zverev vola ai quarti  

us open

S’interrompe al quarto turno il percorso del numero 16 al mondo a New York: 6-4, 6-4, 7-6(7) il successo per il tedesco

L’avventura di Jannik Sinner agli US Open 2021 termina agli ottavi di finale, che comunque resta il suo migliore traguardo raggiunto nello Slam americano: Alexander Zverev vince 6-4, 6-4, 7-6(7). Il primo set si decide con il servizio strappato dal tedesco all’altoatesino nel quinto game. Break decisivo da parte del numero 4 al mondo che arriva anche nel secondo parziale, in occasione del nono gioco. Sinner, poi, finisce ko nel terzo al tie-break.

Peccato solo per quei cinque set point che potevano allungare il match almeno fino al quarto parziale dopo il tie-break. Comunque sia, per Jannik Sinner c’è nel complesso ben poco da recriminare in questo suo buonissimo percorso agli US Open, nel quale gli ottavi di finale vengono fissati come suo risultato migliore nello Slam statunitense. L’uomo del momento, Alexander Zverev, fresco campione olimpico e di Cincinnati, non gli concede nulla sull’Arthur Ashe Stadium. Il tedesco passa infatti in tre set: 6-4, 6-4, 7-6(7) in due ore e mezza e quarti di finale assicurati.

Sinner cancella la prima palla break dell’incontro nel terzo game del primo set e non sfrutta due palle break avute nel quarto gioco, per poi essere breakkato nel quinto. Il tedesco, agevolato da maggiore scioltezza e velocità, tiene i propri turni di battuta da quel momento in poi, mettendo spazio tra sé e l’avversario e chiudendo il primo set per 6 giochi a 4. Maggior equilibrio ma stesso epilogo nel secondo set: alla quinta occasione Zverev strappa il servizio all’altoatesino nel corso nono game, per poi chiudere nuovamente il set al servizio. Il numero 16 al mondo, comunque, non molla: difende i propri restanti turni di servizio per restare a contatto con il tedesco e cerca di essere propositivo in quelli di risposta, cercando di sollecitare maggiormente il dritto del teutonico.

Nel terzo parziale un primo break per Sascha arriva nel terzo game, ma nell’ottavo Jannik riesce a strappare il servizio all’avversario. Riporta il set in equilibrio, tiene il proprio turno di sbattuta nel nono gioco e, da 4-2 sotto, passa a condurre per 5 giochi a 4, costringendo Zverev a servire per restare nel set. Il numero 4 al mondo non fa una grinza e raggiunge l’azzurro sul 5-5. Sinner sale 6-5, Zverev annulla due palle break nel dodicesimo gioco assicurandosi il tie-break. Qua Sinner fa prima 4-1, poi 6-4; ha un ulteriore chance sul 7-6, ma alla fine è uno Zverev chirurgico a chiudere alla prima occasione per 8 punti a 6. Vittoria consecutiva numero 15 per l’attuale campione olimpico; la 18esima nelle ultime 19 in questa estate, per lui, davvero meravigliosa.