Us Open, la finale Sinner-Alcaraz in diretta

A Flushing Meadows è il giorno della finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, l'ennesimo capitolo di una rivalità straordinaria. Dopo l'ultimo atto del Roland Garros e di Wimbledon 2025, sul centrale dell'Arthur Ashe l'azzurro e lo spagnolo si troveranno per la terza volta di fila uno contro l'altro in una finale Slam, un inedito nella storia del tennis. E in palio non ci sarà solo il titolo sul cemento americano, ma anche la vetta del ranking Atp. Una battaglia nella battaglia a cui assisterà anche il presidente Usa Donald Trump.
|SET
|1° Set
|2° Set
|3° Set
|4° Set
|5° Set
|SINNER₁
|1
|2
|6
|0
|ALCARAZ₂ *
|1
|6
|3
|0
* giocatore al servizio
LA CRONACA DI SINNER-ALCARAZ
Secondo Set
6-3 - Il game parte con una combinazione servizio-dritto implacabile di Jannik, poi Alcaraz prova a variare il gioco e a utilizzare la palla corta, ma l'azzurro resta lucido e grazie a uno schiaffo al volo sbagliato da Carlos porta a casa il set. Sinner vince il secondo set in 41'!
5-3 - Meno brillante e reattivo sulla risposta di Sinner, Alcaraz fatica a girarsi sul dritto e a spingere come nella prima parte del match, ma resta comunque aggrappato al match col servizio
5-2 - nel secondo set l'azzurro gioca con una profondità diversa dal primo set e il palleggio dal fondo è un vero e proprio braccio di ferro. Sul 30-30, Jannik conquista il punto forzando la seconda con coraggio, poi conquista il game accelerando col dritto
4-2 - Più aggressivo sul servizio di Alcaraz, Sinner risponde più vicino alla linea di fondo. Dopo un inizio traballante, lo spagnolo invece tiene dentro la prima, viene a rete e tiene il game
4-1 - Il game inizia con un doppio fallo di Jannik, poi l'azzurro cambia marcia e prende in mano il gioco aumentando il ritmo e la potenza dei colpi. Tattica che funziona, complica i piani dello spagnolo in manovra e porta al 4-1 per Sinner
3-1 - Dopo 13 punti di fila al servizio per Alcaraz, Sinner aumenta i giri e inizia il game con 15 in risposta. Ne seguono altri tre che sorprendono lo spagnolo e valgono il break azzurro
2-1 - In palla, Alcaraz spinge dal fondo, varia il gioco col back e utilizza il rovescio lungolinea per aprirsi il campo. Aggrappato al match, Sinner invece sfrutta il servizio per comandare il gioco e tiene il punto con quattro punti consecutivi
1-1 - Sicuro, potente e preciso, Carlos domina il suo turno di servizio e conquista il game a zero
1-0 - Perso il primo set, Sinner si porta sul 30-0 grazie a un paio di errori di Carlos nello scambio, poi lo spagnolo risponde bene, Jannik infila un doppio fallo e dopo una palla break riesce a salvarsi aggrappandosi al servizio
Primo Set
2-6 - Devastante col dritto, Alcaraz è un rullo compressore, domina il gioco, piazza vincenti a ripetizione e tiene un altro turno di battuta a zero. Alcaraz vince il primo set in 37'!
2-5 - Reattivo in risposta e rapido nei movimenti, lo spagnolo spinge e mette pressione a Jannik. In difficoltà, l'azzurro invece sbaglia un passante facile di rovescio, forza col servizio e, complice qualche errore di troppo, subisce il secondo break
2-4 - Un break avanti e in spinta, Alcaraz serve bene, varia il gioco anche col back di rovescio e tiene il servizio a zero con un ace
2-3 - Alcaraz inizia bene il game col dritto dal centro del campo, pennella col rovescio lungolinea e strappa applausi con una giocata a rete. Jannik però tiene duro, lotta e resta in scia servendo meglio e venendo a rete a chiudere il punto appena possibile
1-3 - Più reattivo in risposta e rapido a chiudere il punto in avanzamento, Sinner prova a cambiare tattica per non subire la pressione del dritto dello spagnolo, ma Carlos picchia duro col servizio e varia il gioco chiudendo il game
1-2 - Dopo la partenza in salita, Jannik inizia il game con un punto a rete, poi pasticcia un po' col dritto nello scambio dal fondo, ma approfitta di un lungolinea sbagliato dallo spagnolo per accorciare le distanze sull'1-2 con uno schiaffo al volo dopo una buona prima di servizio
0-2 - Piazzato il break in apertura, Alcaraz serve bene, tiene alto il ritmo dello scambio e spinge sul rovescio di Sinner. Dallo 0-15, lo spagnolo mette a segno quattro punti di fila e consolida il vantaggio con un grande chop in contropiede fintando la palla corta
0-1 - Sinner inizia il match al servizio e parte forte cercando subito la profondità e la potenza dei colpi per prendere in mano lo scambio. In spinta, l'azzurro si porta facilmente sul 30-0 col dritto, poi lo spagnolo reagisce e si procura subito una palla break sfruttando tre seconde dell'altoatesino. Il 40-40 arriva grazie a una prima di servizio consistente, poi si alza il ritmo del gioco, aumentano i giri dei colpi e Carlos piazza il break sfruttando due errori di rovescio dell'azzurro.
- Sinner e Alcaraz fanno il loro ingresso in campo accolti dagli applausi e iniziano il riscaldamento. Carlos vince il sorteggio e sceglie di rispondere
- Allo stadio risuona l'inno americano in attesa dell'ingresso dei giocatori
- Al momento si registra un certo ritardo a causa dei maggiori controlli di sicurezza legati alla presenza del presidente americano Donald Trump
- Tutto pronto sul centrale dell'Arthur Ashe per la finale degli Us Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
