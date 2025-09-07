Us Open, la finale Sinner-Alcaraz in diretta

LA CRONACA DI SINNER-ALCARAZ



Secondo Set

6-3 - Il game parte con una combinazione servizio-dritto implacabile di Jannik, poi Alcaraz prova a variare il gioco e a utilizzare la palla corta, ma l'azzurro resta lucido e grazie a uno schiaffo al volo sbagliato da Carlos porta a casa il set. Sinner vince il secondo set in 41'!

5-3 - Meno brillante e reattivo sulla risposta di Sinner, Alcaraz fatica a girarsi sul dritto e a spingere come nella prima parte del match, ma resta comunque aggrappato al match col servizio

5-2 - nel secondo set l'azzurro gioca con una profondità diversa dal primo set e il palleggio dal fondo è un vero e proprio braccio di ferro. Sul 30-30, Jannik conquista il punto forzando la seconda con coraggio, poi conquista il game accelerando col dritto

4-2 - Più aggressivo sul servizio di Alcaraz, Sinner risponde più vicino alla linea di fondo. Dopo un inizio traballante, lo spagnolo invece tiene dentro la prima, viene a rete e tiene il game

4-1 - Il game inizia con un doppio fallo di Jannik, poi l'azzurro cambia marcia e prende in mano il gioco aumentando il ritmo e la potenza dei colpi. Tattica che funziona, complica i piani dello spagnolo in manovra e porta al 4-1 per Sinner

3-1 - Dopo 13 punti di fila al servizio per Alcaraz, Sinner aumenta i giri e inizia il game con 15 in risposta. Ne seguono altri tre che sorprendono lo spagnolo e valgono il break azzurro

2-1 - In palla, Alcaraz spinge dal fondo, varia il gioco col back e utilizza il rovescio lungolinea per aprirsi il campo. Aggrappato al match, Sinner invece sfrutta il servizio per comandare il gioco e tiene il punto con quattro punti consecutivi

1-1 - Sicuro, potente e preciso, Carlos domina il suo turno di servizio e conquista il game a zero

1-0 - Perso il primo set, Sinner si porta sul 30-0 grazie a un paio di errori di Carlos nello scambio, poi lo spagnolo risponde bene, Jannik infila un doppio fallo e dopo una palla break riesce a salvarsi aggrappandosi al servizio