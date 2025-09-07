Logo SportMediaset
Ciclismo: messicano Del Toro vince Gp Larciano

07 Set 2025 - 23:36

Il ciclista messicano Isaac Del Toro ha vinto a Larciano (Pistoia) la 47/a edizione del Gran premio Industria & artigianato, appuntamento che apre un trittico di gare che proseguirà con il Giro della Toscana a Pontedera (Pisa) mercoledì 10 settembre e il Gran premio Città di Peccioli giovedì 11. Le tre prove, organizzate con il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Larciano, sono inserite nel circuito valido per la Coppa Italia di ciclismo. A questa edizione del Gran Premio Industria & artigianato hanno partecipato anche lo svizzero Marc Hirschi, vincitore dell'edizione 2024, Filippo Conca, Alessandro Covi, e Novak, Alberto Bettiol e Diego Ulissi. Il Gran premio, ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani, "non è solo una gara, ma un momento che sa unire passione sportiva, storia e senso di appartenenza. La Toscana, prosegue, cresce anche così: con lo sport come valore, socialità e futuro".

