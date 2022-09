US Open: la finale femminile sarà tra Swiatek e Jabeur

TENNIS

© Getty Images La finale femminile degli US Open sarà tra Iga Swiatek e Ons Jabeur. La polacca si impone in rimonta su Aryna Sabalenka: la bielorussa vince 6-3 il primo set, poi la numero uno al mondo la elimina con il 6-1 del secondo parziale e il 6-4 del terzo. Tutto facile per la tunisina, che travolge 6-1, 6-3 la francese Caroline Garcia e centra per la seconda volta consecutiva l'atto finale di uno Slam: andrà a caccia del primo Major in carriera.

Da una parte la numero uno al mondo che a soli 21 anni può già aggiudicarsi il suo terzo Slam, dall'altra la numero 5 della classifica Wta che, invece, vola per la seconda volta in finale in un Major. Difficile parlare di nuovo dualismo, ma l'atto conclusivo degli US Open tra Iga Swiatek e Ons Jabeur certifica il valore della polacca e della tunisina, che sabato si sfideranno nell'ultimo match del torneo femminile di Flushing Meadows.

Una qualificazione che arriva in modi differenti: in rimonta per Swiatek, in maniera rapida per Jabeur. La 21enne di Varsavia, infatti, perde il primo set (3-6) contro la bielorussa Aryna Sabalenka (6 Wta), poi concede appena quattro game in due parziali, vinti 6-1, 6-4 grazie a ben sei break. Decisamente meno complicata, invece, la semifinale di Jabeur, che impiega 1 ora e 6 minuti di gioco per battere Caroline Garcia: metà del tempo impiegato dalla polacca. I parziali parlano chiaro: 6-1, 6-3 in favore della tunisina, che si dimostra cinica nello sfruttare tutte e quattro le palle break concesse dalla transalpina, senza inoltre mai dare all'avversaria la possibilità di strapparle il servizio.

Quella di sabato sarà la terza finale in uno Slam per Iga Swiatek, che vanta già due vittorie al Roland Garros (2020 e 2022) e va a caccia del primo successo a Flushing Meadows. Ons Jabeur, invece, è alla seconda partecipazione ad un atto conclusivo di un Major dopo il ko a Wimbledon dello scorso 9 luglio contro Elena Rybakina. I precedenti sono in perfetta parità: 2-2. Il quinto è però certamente il più importante: in palio c'è il trionfo agli US Open.