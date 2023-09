Us Open: Djokovic agli ottavi con fatica, avanti anche Fritz e Świątek 

TENNIS

Nole deve rimontare due set di svantaggio al connazionale Djere (32) e si qualifica solo al quinto, dopo 3h45' di gioco. Trionfo statunitense: passano anche Tiafoe e Paul

© Getty Images La giornata degli Us Open si rivela sorprendentemente complessa per Novak Djokovic (2), che rischia grosso nel derby contro Djere (32): Nole perde i primi due set e deve effettuare una durissima rimonta, completata in 3h45' col punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3. Negli ottavi sfiderà Gojo. Trionfo statunitense negli altri match: avanti Fritz (9) e Tiafoe (10), ma anche Paul (14) e Shelton. Nel tabellone femminile, Świątek (1) conquista gli ottavi.

TABELLONE MASCHILE

La giornata degli Us Open si rivela sorprendentemente complicata per Novak Djokovic (2), che deve effettuare una disperata rimonta contro il connazionale Laslo Djere, testa di serie numero 32 del seeding che si è presentato a questo torneo in grande condizione. Si mette tutto male per Nole dopo i primi due set, persi col punteggio di 6-4 giocando in modo francamente irriconoscibile, ma poi il serbo torna la macchina perfetta che tutti conosciamo: il 6-1 del terzo set dà vita a un nuovo match, vinto dal numero due del tabellone in 3h45' di gioco. Il punteggio finale è di 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 a favore di Djokovic, che ribalta la situazione con grinta e orgoglio, regalandosi gli ottavi di finale. Sfiderà Borna Gojo, tennista croato e numero 105 al mondo, che ha sconfitto Vesely in tre set (6-4, 6-3, 6-2) ed arriverà molto più riposato.

Negli altri match di giornata è trionfo per gli Stati Uniti, che portano quattro atleti agli ottavi. Taylor Fritz non ha patemi d'animo contro il ceco Mensik, che cede in tre parziali (6-1, 6-2, 6-0), ed ora sfiderà Stricker: lo svizzero, che aveva eliminato Tsitsipas, ha la meglio su Bonzi al quinto. Rimonta d'autore anche per Frances Tiafoe (10), che risale la china dopo aver perso il primo set contro Mannarino col punteggio di 6-4. L'idolo statunitense vince il secondo e il terzo parziale (6-2, 6-3), ma le cose si complicano nel terzo, quando va sotto e rischia di vedersi raggiunto dal francese. Tiafoe è però bravo a rimontare dal 5-4 e portare la sfida al tiebreak, vinto anch'esso in rimonta col punteggio di 8-6. Dopo quasi tre ore di gioco (4-6, 6-2, 6-3, 7-6), dunque, vola al turno seguente e sfiderà Hijikata. Sarà derby statunitense, invece, tra Taylor Paul (14) e Ben Shelton. Il primo regola Davidovich Fokina (21) al quarto set col punteggio di 6-1, 6-0, 3-6, 6-3, mentre il suo connazionale supera Karatsev (6-4 3-6 6-2 6-0).

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue il percorso agevole di Iga Świątek (1) nel tabellone femminile degli Us Open, con la polacca che vola agli ottavi senza il minimo patema d'animo: la slovena Juvan non rappresenta un ostacolo e cede col punteggio di 6-0, 6-1 in quarantanove minuti. La sua sfidante sarà Jelena Ostapenko, testa di serie numero 20 del seeding e vincitrice contro la statunitense Bernarda Pera in rimonta: dopo aver perso 6-4 nel primo set, ecco il doppio 6-3 della lettone. Passa il turno anche Karolina Muchova (10), che fatica solo nel primo set contro la padrona di casa Townsend: 7-6, 6-3 e la sfida alla cinese Wang Xinyu negli ottavi. Un traguardo che viene raggiunto anche dalla rientrante Caroline Wozniacki, che rimonta la statunitense Brady: 4-6, 6-3, 6-1.

Quest'ultima sfiderà nel turno seguente Coco Gauff (6), che finalizza la rimonta sulla belga Mertens (32) dopo aver perso 6-3 nel primo set: 6-3 e 6-0 della statunitense per avanzare agli ottavi. Un turno che non sarà disputato, a sorpresa, da Elena Rybakina (4): la kazaka crolla contro Sorana Cirstea (30) in tre set col punteggio di 6-3, 6-7, 6-4 e ferma la sua corsa nel terzo turno. Per gli Us Open si interrompono qui, mentre la tennista rumena sfiderà Bencic (15) negli ottavi, dopo che la svizzera ha eliminato Zhu Lin (7-6, 2-6, 6-3).