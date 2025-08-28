Pisa: Raychev in prestito al Frosinone

"Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) il calciatore Ivan Raychev alla Società Frosinone Calcio. A Ivan rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale".
