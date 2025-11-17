Una statua per Sinner, il sindaco di Sesto Pusteria: "Fieri del nostro campione"

Il primo cittadino della città natale di Jannik apre al tributo: "Dentro al centro sportivo sarebbe perfetto..."di Redazione
Dopo icone delle sport mondiale come Maradona, Cristiano Ronaldo e Michael Jordan anche Jannik Sinner potrebbe presto avere una statua che lo raffigura. A sponsorizzare l'Idea il sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Summerer, che ha raccontato così la serata in cui il tennista azzurro si è confermato, per la seconda volta di fila, campione delle Atp Finals: "A Sesto c'erano dei maxischermi nell'area sportiva, dove Jannik ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all'alba".
Sinner è già l'eroe cittadino, tanto che tra gli omaggi ipotizzati per il campione di casa c'è anche quello di dedicargli una statua. "Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea - ha ammesso il primo cittadino-. All'interno del centro sportivo sarebbe il luogo ideale per una statua di Sinner. Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l'atteggiamento di chi pensa: 'qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria'. Questa è la sua mentalità".