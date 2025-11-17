Una statua per Sinner, il sindaco di Sesto Pusteria: "Fieri del nostro campione"

Sinner è già l'eroe cittadino, tanto che tra gli omaggi ipotizzati per il campione di casa c'è anche quello di dedicargli una statua. "Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea - ha ammesso il primo cittadino-. All'interno del centro sportivo sarebbe il luogo ideale per una statua di Sinner. Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l'atteggiamento di chi pensa: 'qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria'. Questa è la sua mentalità".